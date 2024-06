A- A+

FUTEBOL Copa do Nordeste 2025: conheça as equipes participantes No Regional, 12 clubes já estão classificados para a fase de grupos, enquanto outros 16 irão disputar a fase pré

Com o encerramento de todos os campeonatos estaduais, a Copa do Nordeste de 2025 teve seus participantes definidos para a próxima temporada. Com o atual formato do Regional, 12 clubes entrarão direto na fase de grupos, enquanto outras 16 equipes irão disputar as quatro vagas restantes na fase pré-classificatória.

Dos times pernambucanos, Sport e Náutico já estão garantidos na fase de grupos. O Leão conquistou a vaga após ser campeão pernambucano nesta temporada, enquanto o Timbu herdou a vaga via ranking da CBF.

Santa Cruz e Retrô estão confirmados na fase preliminar da competição. O Tricolor do Arruda foi classificado via ranking da CBF, enquanto a Fênix de Camaragibe herdou a vaga pela campanha desempenhada no Estadual.



Na fase pré, as equipes se enfrentarão em jogos eliminatórios até a definição dos quatro classificados à fase principal. Os confrontos ainda não foram definidos.

Além do Sport, outros oito campeões estaduais irão ingressar na fase de grupos: Altos-PI, América-RN, Ceará, Confiança, CRB, Sampaio Corrêa, Sousa e Vitória.

Assim como o Náutico, Bahia e Fortaleza também estão na fase principal via ranking da CBF, devido às vagas extras das federações pernambucana, baiana e cearense.

Confira as equipes participantes da Copa do Nordeste 2025:

Fase de grupos:

Altos - PI (campeão piauiense)

América-RN (campeão potiguar)

Bahia (via ranking da CBF)

Ceará (campeão cearense)

Confiança (campeão sergipano)

CRB (campeão alagoano)

Fortaleza ( via ranking da CBF)

Náutico (via ranking da CBF)

Sampaio Corrêa (campeão maranhense)

Sousa (campeão paraibano)

Sport (campeão pernambucano)

Vitória (campeão baiano)

Fase pré-classificatória:

ABC (via ranking da CBF)

ASA-AL (via estadual)

Barcelona de Ilhéus (via estadual)

Botafogo-PB (via ranking da CBF)

CSA (via ranking da CBF)

Ferroviário (via ranking da CBF)

Fluminense-PI (via ranking da CBF)

Juazeirense (via ranking da CBF)

Maracanã-CE (via estadual)

Maranhão (via estadual)

Moto Clube (via ranking da CBF)

Retrô (via estadual)

Santa Cruz (via ranking da CBF)

Santa Cruz de Natal (via estadual)

Sergipe (via ranking da CBF)

Treze (via estadual)

