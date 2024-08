A- A+

Corrida Santander Track & Field Run Series realiza a etapa Recife no próximo domingo Prova terá largada no shopping RioMar Recife, com inscrições feitas pelo aplicativo TFSports

O maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series realiza no próximo domingo (18) a etapa Recife, em Pernambuco. A largada ocorre na Avenida República do Líbano, nº 251, no shopping RioMar Recife, no bairro do Pina, a partir das 5h15, para os corredores de 15km; 5h25, para os corredores de 10km, e às 6h15 para os de 5km.





As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. A retirada dos kits será realizada entre os dias 14 a 17/08, das 9h às 22h, na loja Track&Field do shopping RioMar Recife.



Para se inscrever, o participante deve checar se a modalidade se enquadra em sua faixa etária, considerando que em etapas de até 5km a idade mínima é 14 anos; provas de 6km a 10km, 16 anos; de 10 km a 30 km, 18 anos.



Clientes Santander têm direito a 25% de desconto no valor de até duas inscrições por etapa quando usarem cartões de crédito do banco. O desconto não é acumulativo e é limitado a 20% do total de inscrições disponíveis para cada prova.



Além das etapas tradicionais, o circuito que este ano completa 20 anos, também contará com a etapa da Praia do Forte.Após o término das etapas masculina e feminina, os cinco primeiros na colocação geral de cada categoria subirão ao pódio para receberem as medalhas. Os demais participantes que completarem a prova também serão premiados com medalhas, independente de colocação.

