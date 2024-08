Daiane dos Santos se espanta com Biles e áudio vaza: "Ai que esperta"

A- A+

Durante a apresentação nas barras assimétricas da americana Simone Biles, a atual comentarista da Globo e ex-atleta olímpica, Diane dos Santos, não conseguiu conter a animação ao ver a alternativa que a ginasta encontrou enquanto cometia um erro no aparelho. Na última quinta-feira (01), Biles derrotou Rebeca Andrade e ficou com a medalha de ouro.

Durante a segunda rotação, já nas barras assimétricas, Simone Biles foi ao aparelho pressionada depois de uma forte prova de Rebeca Andrade. Na apresentação, que não é das mais forte da americana, Simone cometeu um pequeno erro.

TÁ FILMANDO? Simone Biles (13,733) quase CAIU e errou a execução de alguns movimentos.



pic.twitter.com/jSFR2oTtS2 — POPTime (@siteptbr) August 1, 2024

Ao assistir ao replay, Daiane ficou impressionada com a tomada de decisão de Biles para evitar uma queda e pegar um desconto maior na nota. “Meu Deus, ai que esperta!”, comentou.

A ex-ginasta brasileira não esperava que o áudio fosse captado, mas o narrador Luís Roberto incentivou que ela prosseguisse com a análise. “Nessa hora, ela flexiona o joelho para não sofrer a queda e perder mais pontos. Foi um raciocínio muito rápido”, detalhou Daiane.

Apesar da alternativa encontrada, Biles teve um desconto na nota. A americana teve uma das menores notas nas barras da sua rotação, terminando o aparelho com 13.733. É uma exigência técnica que as atletas permaneçam com as pernas estendidas durante toda a execução do aparelho.



Veja também

JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: Espanha vence Japão e vai enfrentar o Marrocos na semifinal do futebol nos Jogos