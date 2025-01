A- A+

Futebol Pernambucano Decisão vence o Petrolina e entra no G6 do Campeonato Pernambuco Bode do Moxotó venceu a Fera Sertaneja pelo placar de 3x0, em Sertânia, nesta quinta-feira (30)

O Decisão conquistou sua primeira vitória no Campeonato Pernambucano. Nesta quinta-feira (30), o Bode do Moxotó venceu o Petrolina por 3x0, no Odilon Ferreira, em jogo válido pela 5ª rodada. Com o resultado, o time de Sertânia subiu para 5º lugar, enquanto a Fera Sertaneja amarga a lanterna da competição.

Na etapa inicial, o Decisão se impôs e abriu uma vantagem de 2x0. O primeiro gol foi marcado por Mosquito, após jogada de Henrique Alves. O segundo saiu após cobrança de lateral, a zaga do Petrolina não afastou e Juan Kelsen aproveitou para ampliar o marcador.

O terceiro gol do jogo também foi anotado por Mosquito. Após mais uma cobrança de lateral, Mosquito recebeu cara a cara com Mateus Sales e tocou na saída do goleiro.

O Decisão está com cinco pontos e uma campanha de uma vitória, dois empates e uma derrota. O Bode entra em campo neste domingo (02), para um jogo atrasado da 4ª rodada, contra o Maguary, em Bonito.

O Petrolina está na lanterna do Estadual com apenas dois pontos ganhos. Na próxima partida, a equipe recebe o Central, no Paulo Coelho, também neste domingo, em confronto da 6ª rodada.

Veja também