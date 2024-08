A- A+

Campeonato Pernambucano Definidas as datas das partidas de 2ª fase da Série A2 do Pernambucano Confrontos acontecem no próximo sábado (31) e domingo (01)

Foram definidas as datas dos confrontos da 2ª fase do Campeonato Pernambuco A2. Decididos em jogos únicos, no próximo sábado (31), o Ipojuca recebe a Cabense no Estádio Antônio Dourado. Enquanto no domingo (01), o Jaguar recebe o Ypiranga no Arruda.

O confronto, entre Ipojuca x Cabense, está marcado às 16h, no Antônio Dourado, casa do Lobo-Guará. Na fase inicial, os clubes empataram em 1x1. Naquela partida, Henrique fez o gol do Ipojuca e André Rodrigues anotou para a Cabense.

Quem passar deste duelo encara o Decisão na semifinal da A2. Lembrando que as semifinais terão jogos de ida e volta.

O jogo entre Jaguar x Ypiranga está marcado às 15h, no estádio do Arruda. Na primeira fase, os times ficaram no empate pelo placar de 1x1. Os gols foram de Pedro Maycon (Jaguar) e Tibério (Ypiranga). Quem avançar, encara o Vitória na semifinal.

