Série A2 do Pernambucano chega na última rodada da fase de classificação; confira os cenários

A Série A2 do Campeonato Pernambucano está chegando na sua reta final. Neste sábado (24), com todos os jogos acontecendo simultaneamente às 15h, acontece a última rodada da fase de classificação, onde serão definidos os times que vão para o mata-mata e a última equipe a ser rebaixada para terceira divisão.

O sistema de disputa é igual ao da Primeira Divisão, os dois primeiros avançam direto às semis. Do 3º ao 6º lugar, disputam as quartas de final em jogo único. Os dois últimos colocados são rebaixados.

Líder invicto da competição, o Vitória soma 22 pontos, com sete vitórias e apenas um empate. O Tricolor das Tabocas já está classificado para a semifinal e garantido na primeira colocação. Na última rodada, enfrenta fora de casa o Decisão, vice-líder com 17 pontos, mas que ainda precisa garantir seu lugar na semi.

Vitória já tem vaga garantida nas semis - Rafael Vieira / FPF

Quem pode ameaçar a vaga do Bode de Sertânia é o Ipojuca, equipe que está na terceira colocação com 15 pontos. A equipe do litoral sul enfrenta o Íbis, que atualmente está na zona de rebaixamento. O Pássaro Preto precisa vencer e ainda torcer contra o Centro Limoeirense, que enfrenta o Vera Cruz - time que está em 7º e ainda briga por uma vaga no G6.

Ipojuca ainda busca vaga entre os dois melhores colocados - ASCOM/Ipojuca

Defendendo seu lugar entre os seis primeiros, o Ypiranga recebe o já rebaixado Atlético-PE. Por fim, já certo na próxima fase, o Jaguar recebe a Cabense, equipe que também está praticamente classificada e um empate selaria a vaga.

Classificação Série A2 2024

1º Vitória 22 pts / 7v / 14sg

2º Decisão 17 pts / 5v / 9 sg

3º Ipojuca 15 pts / 4v / 6sg

4º Jaguar 14 pts / 4v / 12sg

5º Cabense 11 pts / 3v / 3sg

6º Ypiranga 9 pts / 2v / -1sg

7º Vera Cruz 8 pts / 2v / -2sg

8ª Centro Limoeirense 8 pts / 2v / -9 sg

9º Íbis 6 pts / 1v / -3 sg

10º Atlético 0 pts / 0v / -29sg

* v - vitórias; sg - saldo de gols

Tabela de 9ª rodada

Sábado (24/08)

15h Ypiranga x Atlético (Limeirão)

15h Decisão x Vitória (Odilon Ferreira)

15h Jaguar x Cabense (Arruda)

15h Íbis x Ipojuca (Gileno de Carli)

15h Vera Cruz x Centro Limoeirense (Barbosão)

