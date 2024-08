A- A+

Futebol Pernambucano Sem Salgueiro, FPF divulga tabela e regulamento da Série A3 do Campeonato Pernambucano Único campeão estadual do interior, Carcará desistiu da participação por problemas financeiros

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou, na última quinta-feira (15), a tabela e o regulamento da Série A3 do Campeonato Pernambucano, que vai ocorrer entre os dias 21 de setembro e 17 de novembro.

Nesta edição, a competição contará com a participação de oito clubes. No entanto, a surpresa se deu pela ausência do Salgueiro.

Único campeão estadual do interior pernambucano, o Carcará foi rebaixado para a Série A3 após desistir de participar da elite do Pernambucano no início deste ano, alegando problemas financeiros.

À Folha de Pernambuco, o presidente do time sertanejo, Claudinei Santos, afirmou que a falta de recursos impediu a participação do Carcará, que passará a temporada de 2024 em branco.

"Não consegui deixar o clube com todas as condições, financeira e fiscal. Já estávamos prontos para anunciar treinador e jogadores para a disputa, mas preferimos replanejar e voltar no próximo ano", afirmou o mandatário.

Sem o Salgueiro, o acesso à Série A2 será disputado por 1º de Maio, Águia, América, Belo Jardim, Caruaru City, Chã Grande, Pesqueira e Sete de Setembro.

A vaga do Carcará foi herdada pelo Caruaru City.

Formato de disputa

As oito equipes irão formar o Grupo A e se enfrentarão em um único turno, com cada clube jogando contra todos os adversários do grupo.

Ao final da fase, o clube que somar o maior número de pontos levará o título, e o segundo colocado será o vice-campeão.

Os dois clubes garantirão o acesso à Série A2 do Pernambucano em 2025.

Confira a tabela de jogos

1ª rodada

21/09, às 15h – Sete de Setembro x Caruaru City, no Estádio Municipal Glória do Goitá

21/09, às 15h – Chã Grande x 1º de Maio, no Estádio Barbosão

21/09, às 15h – Belo Jardim x Águia, no Estádio Sesc Mendonção

21/09, às 15h – América x Pesqueira, no Estádio Grito da República



2ª rodada

28/09, às 15h – Caruaru City x América, no Estádio Antônio Inácio

28/09, às 15h – Pesqueira x Belo Jardim, no Estádio Joaquim de Brito

28/09, às 15h – Águia x Chã Grande, no Estádio José Vareda

28/09, às 15h – 1º de Maio x Sete de Setembro, no Estádio Paulo Coelho



3ª rodada

08/10, às 15h – Chã Grande x Pesqueira, no Estádio Barbosão

08/10, às 15h – Belo Jardim x Caruaru City, no Estádio Sesc Mendonção

08/10, às 15h – América x Sete de Setembro, no Estádio Grito da República

08/10, às 15h – Águia x 1º de Maio, no Estádio José Vareda



4ª rodada

12/10, às 15h – Sete de Setembro x Belo Jardim, no Estádio Municipal Glória do Goitá

13/10, às 15h – Caruaru City x Chã Grande, no Estádio Antônio Inácio

13/10, às 15h – Pesqueira x Águia, no Estádio Joaquim de Brito

13/10, às 15h – 1º de Maio x América, no Estádio Paulo Coelho



5ª rodada

19/10, às 15h – Chã Grande x Sete de Setembro, no Estádio Barbosão

19/10, às 15h – Belo Jardim x América, no Estádio Sesc Mendonção

19/10, às 15h – Pesqueira x 1º de Maio, no Estádio Joaquim de Brito

19/10, às 15h – Águia x Caruaru City, no Estádio José Vareda



6ª rodada

26/10, às 15h – Sete de Setembro x Águia, no Estádio Municipal Glória do Goitá

26/10, às 15h – Caruaru City x Pesqueira, no Estádio Antônio Inácio

26/10, às 15h – Belo Jardim x 1º de Maio, no Estádio Sesc Mendonção

26/10, às 15h – América x Chã Grande, no Estádio Grito da República



7ª rodada

02/11, às 15h – Chã Grande x Belo Jardim, no Estádio Barbosão

02/11, às 15h – Pesqueira x Sete de Setembro, no Estádio Joaquim de Brito

02/11, às 15h – Águia x América, no Estádio José Vareda

02/11, às 15h – 1º de Maio x Caruaru City, no Estádio Paulo Coelho

