comemoração Alepe promulga dias do Esporte e do Queimado em Pernambuco; saiba datas Data escolhida foi 29 de novembro, que remete à fundação do Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promulgou projeto de lei estabelecendo o Dia Estadual do Esporte no Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco. Também promulgou data para a brincadeira do Queimado.



A data escolhida foi 29 de novembro, que remete à fundação do Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

O presidente da Alepe, Álvaro Porto, promulgou o projeto do deputado Renato Antunes (PL). Com isso, o Dia Estadual do Esporte já está em vigor desde a data de publicação, nesta terça-feira (19), e poderá ser comemorado no próximo dia 29.

A justificativa apresentada para a data é o alcance do esporte no cotidiano das pessoas, além do impacto da prática.

Dia Estadual do Queimado

Ainda nesta terça, a Alepe promulgou também o Dia Estadual do Esporte de Queimado, projeto de lei de autoria do deputado Pastor Junior Tércio (PP). A data escolhida foi 22 de julho e também já está em vigor.

