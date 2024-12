A- A+

ESPORTES Disputa pelo cinturão de boxe dos pesos-pesados será pontuada por Inteligência Artificial; entenda Revanche entre campeão absoluto Oleksandr Usyk e ex dono do cinturão Tyson Fury está marcada para 21 de dezembro de 2024

A revanche de boxe entre os maiores pesos-pesados da atualidade, Oleksandr Usyk e Tyson Fury, acontece neste sábado e contará com pontuação de um quarto "juiz" movido por inteligência artificial. O anúncio foi realizado pelo presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, Turki Alalshikh, no X, nesta terça-feira.

"Pela primeira vez, um juiz com tecnologia de IA monitorará a luta. Livre de preconceitos e erros humanos trazidos a você pelo The Ring [organizadora do evento esportivo]. Este experimento inovador, que não afetará os resultados oficiais, estreia durante a maior luta do século, #Usyk2Fury, em 21 de dezembro. Não perca a história sendo feita", escreveu o presidente na rede social.





Como funcionam as regras

O boxe tradicionalmente conta com três juízes para pontuar as ações dos atletas ao decorrer da luta e declarar o vencedor se ao fim de 10 rounds (lutas que não valem o cinturão) ou de 12 rounds (lutas valendo o cinturão) não houver nocaute ou desistência. Eles fazem as escolhas do vencedor com base na agressividade, controle, volume de golpes e contundência.

Ao longo dos anos, muitas lutas foram criticadas por pontuações consideradas polêmicas e Alalshikh já falou abertamente ser a favor do uso de tecnologia para evitar erros humanos.

Entre os fãs da "nobre arte", a decisão pelo uso de IA gerou discussão. Enquanto alguns foram a favor do uso de tecnologia considerando as escolhas erradas de humanos em alguns combates, outros apontaram que a análise também pode ser corrompida se forem utilizados apenas os números para análise.

"É melhor que esses juízes de IA tenham a pele grossa, porque o mundo vai atrás deles quando derem sua primeira decisão controversa", escreveu um usuário do X.

Em resposta, outro comentou que "O problema com o uso de qualquer estatística é como você mede o impacto de um soco? Qualquer um pode contar o número de socos que um lutador acerta/não acerta (Compubox), mas não há um modelo em vigor agora que meça o impacto desses socos. Estou curioso para ver se esse modelo de IA resolverá esse problema, pois isso pode ser a verdadeira virada de jogo".



O ucraniano Usyk chega como favorito para a revanche após tirar a invencibilidade do gigante britânico e controlá-lo por 12 assaltos se tornando o campeão indiscutível dos pesos-pesados do boxe com todos os cinturões das quatro organizações.

