BASQUETE Em nova passagem-relâmpago, Raulzinho é cortado do Barcelona após 7 minutos em quadra Armador de 32 anos já havia tido breve vínculo com o Pinheiros, pelo qual atuou em cinco jogos antes de se transferir para a Espanha

O Barcelona anunciou o corte de sua mais recente contratação, o armador brasileiro Raulzinho. O atleta de 32 anos chegou ao time para repor o lugar de Nico Laprovittola, afastado com uma grave lesão, mas não decolou, de acordo com o jornal Marca.

O brasileiro se lesionou logo aos seus três primeiros minutos de estreia pelo Barcelona, contra o Real Madrid, e também se machucou na partida seguinte, contra o Red Star. Ao todo, Raulzinho atuou durante sete minutos com a camisa blaugrana antes da quebra do contrato.





Raulzinho se transferiu para o clube catalão depois de outra passagem-relâmpago, pelo Brasil. Ele fez apenas cinco partidas com a camisa do Pinheiros. O atleta voltava às quadras após se recuperar de lesões que o tiraram da Copa do Mundo 2023 e das Olimpíadas Paris-2024.

— Estou muito feliz com o convite do Barcelona, com a oportunidade de voltar à Espanha para vestir essa camisa. E isso só foi possível porque o Pinheiros abriu as portas para mim. Foram poucas semanas, mas suficientes para que eu entendesse porque é um dos clubes de referência no esporte no país — afirmou Raulzinho, na ocasião.

Raulzinho voltou ao Brasil há pouco mais de um mês, depois de 13 anos atuando no exterior. Ele chegou no Pinheiros visando recuperar sua melhor forma, depois de uma sequência de lesões. Existia um acordo para que o jogador pudesse deixar o clube caso recebesse uma proposta do exterior, como aconteceu.

O jogador teve médias de 16,8 pontos, 5,0 assistências e 3,2 rebotes em 20,4 minutos jogados durante os cinco jogos da NBB. Raulzinho foi poupado e não entrou em quadra em três jogos desde sua estreia. No geral, quando o armador esteve em quadra, o Pinheiros venceu dois jogos e perdeu três partidas.

Raulzinho foi o quinto brasileiro a vestir a camisa do Barcelona. Antes dele, Anderson Varejão, Marcelinho Huertas, Wesley Sena e Vitor Faverani jogaram na equipe.

