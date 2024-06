Equipe olímpica chinesa inclui 11 nadadores envolvidos em escândalo de doping para ir a Paris

A- A+

A China incluiu 11 nadadores implicados num escândalo de doping na sua equipe que irá aos Jogos Olímpicos de Paris, segundo a lista de atletas apresentada pela potência asiática.

Um total de 23 nadadores chineses testaram positivo para trimetazidina – um medicamento para o coração, proibido desde 2014 porque pode melhorar a circulação sanguínea – antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021, revelou-se em abril passado.

Os nadadores não foram punidos, pois a Agência Mundial Antidopagem (WADA) aceitou o argumento das autoridades chinesas de que o incidente fora causado por contaminação alimentar.

Vários desses atletas acabaram conquistando medalhas em Tóquio, incluindo ouro. Entre os que estão nesse grupo e foram selecionados para Paris está o especialista em nado borboleta Zhang Yufei, vencedor de duas medalhas de ouro em Tóquio; e Wang Shun, vencedor da prova dos 200m medley.





A decisão da WADA de não punir os nadadores chineses gerou duras críticas, especialmente nos Estados Unidos.

O chefe do órgão antidoping dos EUA, Travis Tygart, chamou a situação de “potencial encobrimento”, algo que a WADA rejeitou.

A WADA anunciou que enviará uma equipe de auditoria de conformidade à China para “avaliar a situação atual do programa antidoping do país”. Pequim disse que cooperaria com essa investigação.

