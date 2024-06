A- A+

Futebol Espanha x Croácia e mais: saiba onde assistir os jogos do fim de semana da Eurocopa Confronto entre Espanha e Croácia será no sábado, às 13h, no Olímpico de Berlim

Três campeãs continentais estarão em campo neste fim de semana nos jogos válidos pela primeira rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. A estreia da competição foi na última sexta (14), com a anfitriã Alemanha goleando a Escócia por 5x1. Os confrontos de maior destaque são entre Espanha e Croácia, neste sábado, às 13h (Brasília) no Olímpico de Berlim, pelo Grupo B, e Sérvia diante da Inglaterra, domingo, às 16h, na Arena Schalke, pelo Grupo C.

O abalo ao ser eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 não fez a Espanha perder o status de uma das favoritas a levar o título da Eurocopa. Os espanhois têm um time jovem, com destaque para os pontas Lamine Yamal, de apenas 16 anos, e Nico Williams, de 21. O comando é de Luis de la Fuente.

No lado croata, a Euro deve marcar as despedidas de nomes como Luka Modric e Ivan Perisic, personagens importantes das últimas grandes campanhas da seleção, com ênfase no vice-campeonato do Mundial de 2018.

Bellingham é o destaque da Inglaterra

Agora vai?

“Football it’s coming home” (o futebol está voltando para casa, em tradução para o português) é o lema que a torcida da Inglaterra prega desde 1996, quando o país sediou a Eurocopa na ocasião. O problema é que os ingleses seguem retornando ao lar de mãos vazias.

Para ganhar o primeiro troféu da competição na história, a aposta da Inglaterra é no meia Jude Bellingham, do Real Madrid. Por outro lado, a Sérvia viu seus principais nomes saírem do futebol europeu para atuar no Oriente Médio, como foram os casos de Milinković-Savić e Mitrović, ambos do Al-Hilal.

O sábado ainda terá outros dois jogos. Às 10h, em Colônia, Hungria e Suíça duelam pelo Grupo A. Os húngaros são cotados para ocuparem o lugar de “zebra” na Eurocopa, capitaneados por Szoboszlai, do Liverpool. Com um time envelhecido, a Suíça ainda tem em Xhaka a principal referência.

Pelo Grupo B, às 16h, em Dortmund, a Itália encara a Albânia. Atuais campeões da Euro, os italianos não chegam com a mesma força do passado, passando por uma renovação no elenco. Já a Albânia, comandada pelo técnico brasileiro Sylvinho, caiu no chamado “Grupo da Morte”, mas pretende surpreender logo na estreia.

Mais jogos

Polônia e Holanda fazem a abertura do Grupo D, também no domingo, às 10h, no Volspark. Jeremie Frimpong e Xavi Simons são as caras novas dos holandeses. Os poloneses vêm de uma classificação à Euro na repescagem e precisam bem mais do que o talento do centroavante Lewandowski para avançar.

Fechando a lista, às 13h, a Eslovênia pega a Dinamarca, em Stuttgart, pelo Grupo C. Os eslovenos voltam a Euro depois de 24 anos, enquanto os dinamarqueses, semifinalistas na competição passada, querem o bicampeonato, repetindo o feito de 1992.



Onde assistir?

Espanha x Croácia - CazéTV (através do YouTube, da Samsung TV Plus e do Prime Video)

Sérvia x Inglaterra - SporTV

Hungria x Suíça - SporTV e Globoplay

Itália x Albânia - SporTV

Polônia x Holanda - CazéTV (através do YouTube, da Samsung TV Plus e do Prime Video)

Eslovênia x Dinamarca - SporTV

