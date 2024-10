Esporte amador pernambucano recebe Copa Recife de Voleibol de Base

A- A+

Neste final de semana, a FPS Sports, na Imbiribeira, sedia a segunda edição da Copa Recife de Voleibol de Base. O torneio contará com nove equipes na categoria sub-16 masculino e outras nove na sub-14 feminino.

Os jogos começam no sábado (2), às 9h, com as semifinais no domingo (3) às 8h30 e 9h30, seguidas pelas disputas do terceiro lugar e da final.

Realizada no Colégio Salesiano em 2023 obtendo grande sucesso, a Copa se expandiu e mudou para um espaço maior, oferecendo mais conforto para as famílias que acompanham o evento.

André Albuquerque, organizador, destacou a estrutura da FPS Sports como referência no Norte/Nordeste, afirmando que as famílias terão uma estrutura diferenciada, e as quadras receberão alguns dos melhores talentos do vôlei pernambucano.

A alta demanda fez com que algumas equipes ficassem de fora. No sub-14 feminino, participam times como Motivo, Sport e Barra Vôlei, além de CBV, Amis, Núcleo, INE Clube da Aeronáutica, INE Círculo Militar do Recife e INE Boa Viagem.

Enquanto no sub-16 masculino, Santa Cruz, Navegantes, CBV, Grande Passo, E3, Volei Teen, INE Círculo Militar do Recife, INE Clube da Aeronáutica e Amis estão entre os concorrentes.

Mais detalhes sobre a programação e jogos estão disponíveis no Instagram: @coparecifevoleiboldebase.

