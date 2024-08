A- A+

LUTO Esposa de Izquierdo posta carta de despedida: "Hoje uma parte de mim morre com você" Poucas horas depois da morte do zagueiro, ela fez uma postagem no Instagram com uma mensagem de despedida

Selena, esposa do jogador Juan Izquierdo, que faleceu na última terça-feira, aos 27 anos, se despediu do marido em uma emocionante carta nas redes sociais. Poucas horas depois da morte do zagueiro, ela fez uma postagem no Instagram com uma mensagem de despedida.





“Hoje tenho que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Para muitos Juan Izquierdo, para mim Juanma meu melhor amigo, meu marido, pai dos meus filhos, meus dois incondicionais. Hoje uma parte de mim morre com você. Você foi uma grande pessoa, nobre, amorosa, sem maldade. Você foi um anjo nesta terra e será um anjo no céu”, escreveu a esposa de Izquierdo em um trecho da postagem.





Carta de despedida da esposa de Izquierdo — Foto: Reprodução

O jogador, que faleceu em virtude de parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca, deixa a esposa Selena, e dois filhos, uma menina de dois anos e um menino recém-nascido. A chegada do filho foi motivo de comemoração na família há cerca de duas semanas.

