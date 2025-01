EUA divulga vídeo de embate em que medalhista olímpico é imobilizado com arma de choque e detido

A- A+

O medalhista olímpico americano e ex-campeão mundial de velocidade Fred Kerley foi atingido com uma arma de choque e detido em Miami Beach em meio a um confronto com agentes na última quinta-feira.



Diante da repercussão do caso, após críticas da defesa do astro, o departamento de polícia local divulgou as imagens das câmeras das fardas dos policiais envolvidos.

Kerley, medalhista de bronze nos 100m nas Olimpíadas de Paris-2024 e de prata em Tóquio-2020, se envolveu em uma briga com a polícia e foi eletrocutado, segundo os agentes, após tentar forçar sua entrada em uma cena de investigação. A defesa do atleta diz que os agentes reagiram de forma exagerada.



JUST IN: Olympic sprint star Fred Kerley was tasered and charged with battery on a police officer in Miami after “trying to fight cops”



Miami Beach police stated Fred Kerley approached an active police scene to discuss his parked vehicle nearby



Officers claim Kerley, 29, became… pic.twitter.com/uZ9teg5TQQ — Unlimited L's (@unlimited_ls) January 3, 2025

O homem de 29 anos se aproximou de uma área de investigação em South Beach para perguntar sobre seu carro, que estava estacionado perto dali, e a polícia disse que ele demonstrou um "comportamento agressivo" e ignorou ordens para recuar antes do começo da briga.

As imagens das fardas dos agentes mostram que Kerley teve uma discussão com agentes antes de entrar em luta corporal com eles.

Em determinado momento do confronto, um policial avisa aos colegas que vai lançar mão de seu taser — sua arma de choque — para imobilizar o homem. "Pare, pare, pare", grita uma mulher ao fundo da filmagem.

Cleo Rahman, mais conhecida como DJ Sky High Baby, compartilhou pelo Instagram imagens de outro ângulo da detenção.

"A brutalidade policial contra homens negros precisa parar", disse ela, na postagem.

O registro de ocorrência afirma que quatro policiais tentaram conter Kerley e disseram que o atingiram na cabeça, na caixa torácica e nas costas antes de usarem o taser.

Segundo os agentes, depois de ser incapacitado pelo taser, o atleta "continuou a resistir aos policiais".

Kerley, campeão mundial de 100m em 2022, foi acusado de resistir à prisão sem violência, agressão a um policial e conduta desordeira. A polícia disse que Kerley foi transportado para o Mount Sinai Medical Center para avaliação e foi autuado no Turner Guilford Knight Correctional Center.

A estação de televisão do sul da Flórida Local 10 WPLG relatou que Kerley compareceu ao tribunal na tarde de sexta-feira. Seu advogado, que não teve a identidade divulgada, criticou o comportamento da polícia e disse que houve um "mal-entendido total". O defensor afirmou que Kerley era um "cidadão modelo na comunidade" e que houve "uma reação exagerada da polícia".

Veja também

Futebol Copinha: Náutico estreia neste sábado (4), contra o Araguacema-TO; saiba onde assistir