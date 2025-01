A- A+

Decisão Santa Cruz x Treze: saiba onde assistir e confira prováveis escalações da Pré-Copa do Nordeste Duelo acontece neste sábado (04), às 16h, no Estádio do Arruda

O Santa Cruz entra em campo neste sábado (04), às 16h, no Arruda, contra o Treze-PB, pela primeira fase da Pré-Copa do Nordeste após quase dez meses longe dos gramados. Apesar das dificuldades apresentadas no período de preparação, o clima é de confiança no trabalho para essa decisão em jogo único.



O Santa iniciou sua pré-temporada exatamente dois meses antes desta decisão, sendo um dos times que mais cedo iniciou as preparações para a temporada de 2025. Porém, vários percalços surgiram ao longo do caminho, amistosos foram cancelados, treinos tiveram que ser adaptados, fugindo um pouco do que seria o planejamento do treinador Itamar Schülle.

“Quando falamos dos percalços da pré-temporada, foram coisas que não deveriam ter acontecido, mas ocorreu, infelizmente, atrapalhou o planejamento, mas buscamos outras alternativas e treinos que supriram a falta de jogos no Arruda”, refletiu o treinador.

Itamar Schülle, treinador do Santa Cruz - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Decisão

Apesar de ser o primeiro jogo do ano, o duelo contra o Alvinegro paraibano já será uma decisão. Podendo contar com um pouco mais de 26 mil torcedores, Itamar convocou o apoio dos tricolores.

“Todos nós estamos confiantes e da mesma forma tem que estar o torcedor. Contamos com a presença deles aqui no campo. Estamos muito animados de voltar a jogar dentro do Arruda, de ter o apoio do nosso torcedor, isso é algo importantíssimo, que nos anima, ter o apoio da torcida dentro daquilo que foi liberado, ficamos contentes por isso”.

Durante o período de montagem e preparação do elenco, Itamar e a direção de futebol priorizaram a contratação de jogadores que podem desempenhar mais de uma função em campo. Deixando uma pulga atrás da orelha de quem espera a primeira escalação oficial de 2025.

Bem verdade, as únicas certezas são alguns dos desfalques que o Santa Cruz terá. Lesionados na pré-temporada, Genílson e Pedro Henrique estão fora; em fase de transição física, Everton Sena e Lucas Bessa são incógnitas; e Ítalo Melo precisará de ainda mais tempo.

Outros planos

Por outro lado, a equipe do Treze pretende amargar o reencontro da Cobra Coral com o Arruda. No ano do centenário do Galo da Borborema, o time comandado pelo técnico Renatinho Potiguar encerrou a preparação com 100% de aproveitamento nos amistosos.

“A preparação foi boa, nossa equipe evoluiu muito de jogo a jogo, fizemos três jogos. Estamos bem preparados para este primeiro jogo. A gente sabe que a primeira partida nunca é decisiva, então teremos um ano atípico. O primeiro jogo já é uma grande decisão e espero que possamos colocar tudo em campo”, disse o treinador trezeano.

Escreva a legenda aqui

Ficha técnica

Santa Cruz: Moisés (Rokenedy); Toty (Israel), William Alves, Matheus Vinícius e Wagner Balotelli (Rodrigues); Lucas Siqueira (Israel), Matheus Melo e Vini Moura; Douglas Skilo, João Pedro e Gilvan. Técnico: Itamar Schülle.

Treze: Rayan; Van, Gomes, Renan e Arthurzinho; Lucas Alisson (Juninho), Karl e Dione Ribas; Luã Lúcio, Wandson e Rafael Ibiapino (Jeam). Técnico: Renatinho Potiguar.



Local: Estádio do Arruda (Recife/Pernambuco)

Hora: 16h

Árbitro: Antonio Dib Moraes De Sousa (PI)

Assistentes: Marcio Iglesias Araujo Silva e Janystony Rabelo De Melo (ambos PI)

Transmissão: TV Jornal

Veja também

Futebol Retrô x Moto Club: veja prováveis escalações e onde assistir duelo da fase preliminar do Nordestão