Duelo de campeãs mundiais é o destaque da rodada desta quinta (20) da Eurocopa 2024. Às 16h, na Arena Schalke, a Espanha encara a Itália, pelo Grupo B. Mais cedo, os confrontos serão pelo Grupo C: Eslovênia x Sérvia jogam às 10h, em Munique. Dinamarca e Inglaterra se encaram às 13h, em Frankfurt.

Lembranças

A época de ouro da Espanha começou e terminou contra a Itália: desde a vitória nos pênaltis nas quartas de final da Euro 2008 até a grande exibição na final de 2012 (4x0), uma inédita jornada espanhola que incluiu entre esses dois títulos continentais a Copa do Mundo de 2010.

Os italianos conseguiram se vingar nas duas edições seguintes: nas oitavas em 2016 (2x0) e na semifinal em 2021, novamente nos pênaltis, antes de se sagrarem campeões contra a Inglaterra.

Para este novo capítulo da rivalidade, a Espanha vem de um 3x0 perante a Croácia. Já a Itália está em processo de encontrar uma identidade com seu novo técnico, Luciano Spalletti, que chegou em setembro para substituir Roberto Mancini, hoje na seleção da Arábia Saudita. A estreia na edição de 2024 não empolgou. Vitória de virada sobre a Albânia, por 2x1, depois de sofrer um gol com 23 segundos de jogo.

Davide Frattesi, meio-campo da Itália, citou o poder coletivo da seleção para vencer os espanhois; "Não vamos nos esconder nas individualidades, eles são superiores. Teremos que formar um bloco com todos juntos e mostrar o espírito italiano, combativo e solidário".

Pontos a corrigir

Contra a Dinamarca, que deixou dois pontos escapar contra a Eslovênia (1x1), a Inglaterra pode carimbar a classificação para as oitavas de final e usar o terceiro jogo para rodar o elenco, como o técnico Southgate quer.

Na formação, Harry Kane, que jogou isolado na frente contra a Sérvia para manter a defesa adversária perto da área e liberar espaço para os talentosos meias ingleses, pode ficar um pouco mais recuado e participar das construções ofensivas.

Ingleses e dinamarqueses se enfrentaram várias vezes nos últimos anos: em 2020, empate em 0x0 e vitória da Dinamarca por 1x0 na Liga das Nações, mas em 2021, na última Euro, os 'Three Lions' venceram a semifinal de virada (2x1) na prorrogação.

Resultados

Na rodada da quarta (19), a Croácia empatou em 2x2 com a Albânia, no Volkspark, pelo Grupo B. No A, a Alemanha venceu a Hungria por 2x0, em Stuttgart, enquanto Escócia e Suíça ficaram no 1x1, em Colônia.

Onde assistir?

Eslovênia x Sérvia - CazéTV

Espanha x Itália - SporTV

Dinamarca x Inglaterra - SporTV

