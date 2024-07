Evento em SC irá exibir megaiate idêntico ao de Cristiano Ronaldo; veja fotos

A- A+

Os megafãs do jogador Cristiano Ronaldo poderão ver uma parte do acervo de luxo do jogador aqui no Brasil.

O megaiate Azimut Grande 27 Metri será exposto no estande da empresa italiana Azimut Yatchs durante o Marina Itajaí Boat Show — que começa nesta quinta-feira e vai até este domingo, dia 7.

O iate Azimut Grande 27 Metri, um dos modelos mais caros e luxuosos exibidos em feiras náuticas. Foto: Reprodução

A embarcação exposta é igual a do jogador e possui 27 metros de comprimento, além de uma área de 350 m².

O barco de luxo vale cerca de R$ 55 milhões e também é produzido no Brasil — único parque fabril da Azimut fora da Itália.

No total, 16 modelos foram fabricados e vendidos nacionalmente e duas unidades estão em produção.

O interior do iate é assinado pelo famoso arquiteto náutico Achille Salvagni, que utiliza mobiliário exclusivo italiano e é o responsável pelos espaços luxuosos e versáteis dentro da embarcação.

O Azimut Grande 27 Metri tem cinco suítes e tem capacidade para acomodar dez passageiros e quatro tripulantes.

O megaiate conta ainda com garagem para motos aquáticas, salas de estar e refeição amplas, área gourmet, um flybridge — isto é, a parte superior do iate — com bar e amplo lounge de proa.

Além disso, a embarcação usa fibra de carbono 100% pura em suas partes estruturais, o que possibilita mais estabilidade e espaço.

Também estarão disponíveis na exposição os modelos Atlantis 51, Azimut 56, Azimut 62 e Azimut 74, todos produzidos em solo nacional.

