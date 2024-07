F12.Bet oferece bônus para apostar nas Olimpíadas 2024

A- A+

A F12.Bet, casa de apostas do Falcão, o Rei do Futsal, está com promoções válidas durante todo o período das Olimpíadas de Paris 2024, e que oferecem bônus em apostas esportivas para novos usuários

Como funciona a promoção da F12.Bet para novos usuários?

A promoção Mês de Ouro é uma oferta da F12.Bet para novos usuários e que está valendo durante o período das Olimpíadas de Paris 2024.

Nesta promoção, o usuário realiza um depósito de R$12,00 na casa de apostas F12.Bet e garante mais R$12,00 de bônus para apostar em modalidades esportivas.

Confira o passo a passo para participar da promoção:

1. Acesse o site da F12.Bet (clicando aqui);

2. Realize seu cadastro;

3. Faça um depósito mínimo de R$12,00;

4. Em seguida, na aba “Esportes”, busque por eventos disponíveis na aba de “Jogos Olímpicos”;

5. Então, realize uma aposta em qualquer partida ou evento da competição; 6. Agora é só aguardar o bônus para apostar em qualquer esporte.

Para mais detalhes da promoção, basta clicar aqui e conhecer os termos & condições.

Principais vantagens de apostar nas Olimpíadas 2024 pela F12.Bet

A F12.Bet é um site consolidado no mercado de apostas esportivas e jogos online. Possui licença para operar e é segura e confiável.

A plataforma, além de ser uma das casas de apostas com as melhores ODDS para as Olimpíadas 2024, possui opção de saque e depósito seguro via PIX para os usuários, promoções atrativas e o selo de excelência no Reclame Aqui, sendo uma das empresas mais bem avaliadas do segmento.



Veja também

SURFE Olimpíadas: por que os surfistas usam capacete para competir no Taiti nos Jogos Olímpicos?