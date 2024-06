Felipe Meligeni fura quali e entra na chave principal de Wimbledon

A- A+

O tenista Felipe Meligeni, de 26 anos, se classificou à chave principal de Wimbledon ao vencer, nesta quinta-feira (27), o último jogo do qualificatório contra o americano Maxime Cressy em uma batalha de cinco sets com parciais de 6/4, 1/6, 7/6, 4/6 e 6/4.

O atual número 147 do mundo fará sua estreia no torneio britânico e jogará pela terceira vez a chave principal de um Grand Slam, sendo que passou do quali em três das últimas quatro tentativas.

Em 2023, ele ficou a um jogo de garantir seu lugar na grama de Wimbledon.

Em Roland Garros, o brasileiro também avançou da fase preliminar, e perdeu na primeira rodada para o norueguês Casper Ruud, oitavo do ranking.

Com a classificação, Felipe Meligeni se junta aos compatriotas Thiago Wild e Thiago Monteiro na chave principal masculina de Wimbledon, que acontece entre os dias 1º e 14 de julho.

Veja também

Futebol Décimo jogo, décima escalação diferente: Náutico não consegue repetir time titular na Série C