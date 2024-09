A- A+

Ação social Festival IEM chega a sua terceira edição em outubro; saiba como se inscrever O evento, que faz parte do calendário do Instituto Etiene Medeiros (IEM), promove um dia dedicado ao esporte, à confraternização e à promoção da qualidade de vida

O Centro Esportivo Santos Dumont, localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, recebe no dia 19 de outubro, a partir das 8h, a terceira edição do Festival IEM.





O evento, que faz parte do calendário oficial do Instituto Etiene Medeiros (IEM), promove um dia dedicado ao esporte, à confraternização e à promoção da qualidade de vida para crianças, adolescentes e suas famílias.

O Festival 2024 trará uma programação variada e dinâmica. Jovens de várias comunidades e projetos sociais do Recife terão a oportunidade de participar de atividades na piscina, recreativas e culturais.

O grande destaque será novamente a inclusão, com a participação de crianças com deficiência (PCDs).

As inscrições seguem abertas até o dia 2 de outubro e podem ser feitas neste link.

Ao longo da programação, o evento contará com atividades de natação, celebrando o projeto "Braçadas que Transformam", do IEM, que visa desenvolver habilidades esportivas e pessoais em jovens de 7 a 17 anos.

Todos os participantes receberão medalhas confeccionadas com plástico de fonte renovável, em uma parceria com o Projeto Geração 4.

Além das atividades na piscina, o Festival também promoverá ações recreativas na quadra esportiva, proporcionando momentos lúdicos e de conscientização para o público presente

"O evento tem o objetivo de estimular a pratica esportiva, a qualidade de vida e a saúde, assim como a confraternização e a celebração de conquistas e superações, com todos os que fazem o dia a dia do Instituto. O Festival reflete a essência do nosso trabalho”, destaca Antônio Coutinho, coordenador técnico do IEM.

A edição do ano passado contou com 400 crianças e adolescentes, acompanhados de seus familiares e amigos, reunindo 1.200 pessoas, lotando as arquibancadas do Santos Dumont.

O Festival IEM 2024 é realizado com o apoio da Secretaria de Educação e Esportes, do Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, Banco Votorantim, B3, com a Lei de Incentivo ao Esporte e Governo Federal.

O IEM une educação e esporte como ferramentas de transformação social. As atividades são realizadas no Complexo Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, de terça a sexta-feira e são gratuitas.

O instituto busca proporcionar desenvolvimento integral às crianças e jovens que participam do projeto, com foco na natação e no combate às desigualdades de raça, classe e gênero.

Os alunos fazem parte da rede pública de ensino do Estado de Pernambuco e precisam participar de até 75% das atividades mensais do IEM para garantirem permanência no projeto.

Primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um Mundial de Natação, Etiene está entre as melhores do mundo nos 50 metros costas há seis anos. Antes do título em 2017, em Budapeste (HUN), foi quarta colocada no Mundial em Barcelona 2013 e bronze em Kazan 2015.

Ela também é bicampeã do mundo em piscina curta (Doha/2014, quando bateu o recorde mundial, e Windsor/2016), além da vitória no revezamento medley misto em 2014. Em 2019, acrescentou mais uma medalha em Mundiais, a prata nos 50 m costas.

Única brasileira bicampeã pan-americana de natação - ganhou ouro nos 100 m costas em Toronto, em 2015, e nos 50 m livre em Lima, em 2019 -, Etiene soma nove medalhas no Pan, sendo quatro no Canadá e cinco no Peru.

