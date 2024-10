A- A+

Decisão Final da Copa do Brasil: CBF define mandos de campos para decisão entre Flamengo e Atlético-MG As partidas serão disputadas nos dias 3 e 10 de novembro

A final da Copa do Brasil 2024 entre Flamengo e Atlético-MG teve a definição do mando de campo nesta quinta-feira (24). O Galo vai decidir o título dentro de casa.

As partidas vão acontecer em dois domingos. O Flamengo recebe a equipe mineira no dia 3 de novembro, no Maracanã, e a decisão acontece na Arena MRV, no dia 10.

Histórico de Flamengo e Atlético-MG

O Flamengo vai disputar sua décima final de Copa do Brasil. O Rubro-negro carioca busca seu quinto título do torneio.

Essa será a sexta vez que o Flamengo fará o último jogo fora de casa. No retrospecto, foram dois títulos conquistados dessa forma.

O primeiro foi em 1990, diante do Goiás, no estádio Serra Dourada. O segundo foi num palco tradicional ao Flamengo. Em 2006, superou o Vasco com o último jogo no Maracanã.

O Atlético-MG tem dois títulos de Copa do Brasil e chegou neste ano à sua quarta final. Essa será a primeira decisão que o Galo vai fazer dentro de casa.

No vice de 2016, o último jogo foi na Arena do Grêmio. O primeiro título foi decidido no Mineirão com mando de campo do Cruzeiro e, em 2021, na Arena da Baixada.

