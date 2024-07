Brasileirão: Flamengo vence Criciúma com pênalti polêmico; veja o lance

A- A+

O Flamengo venceu o Criciúma de virada por 2 a 1 com um pênalti polêmico, neste sábado (20), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida abriu a 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Rubro-negro assumiu a vice-liderança do campeonato, ficando apenas a dois pontos de diferença do Botafogo, que recebe o Internacional no Nilton Santos, ainda neste sábado, às 18h30.

O jogo

Flamengo e Criciúma fizeram um duelo bastante disputado, na capital federal. Ao todo, a partida contou com 31 finalizações, sendo 15 do Rubro-negro e 16 do Aurinegro.

O Criciúma saiu na frente do placar com Rodrigo Fagundes, aos 35 do primeiro tempo, após rebote do goleiro Rossi.

O Flamengo teve uma chance de empatar com Pedro, em cobrança de pênalti, aos 19 minutos, porém, Gustavo defendeu o arremate do artilheiro do campeonato.

Contudo, o atacante se redimiu. Aos 30 minutos do segundo tempo, Pedro recebeu boa bola de Arrascaeta e finalizou sem chances para o goleiro, empatando a partida.

Aos 39 minutos da etapa final, veio a polêmica. Uma segunda bola foi arremessada dentro de campo com o jogo em andamento. E durante o ataque Rubro-negro, o meia Barreto, do Criciúma, chutou a bola, atrapalhando o lance. Confira:

eu nunca vi marcarem um pênalti desse tipo aqui



mas o jogador do criciúma foi muito burro pic.twitter.com/IqdlPpXCqV — out of context brasileirão (@oocbrsao) July 20, 2024

O árbitro então marcou falta técnica, que dentro da área, significa pênalti. Na cobrança, Gabigol fez e virou a partida para o Flamengo.

Os clubes voltam a campo agora na próxima quarta (24). O Criciúma recebe o Fortaleza, no Heriberto Hülse, enquanto o Flamengo vai até Salvador encarar o Vitória no Barradão.

Veja também

Náutico Paulo Sérgio pode se tornar o jogador com mais gols em uma temporada pelo Náutico desde 2014