Flamengo x Criciúma e mais: confira onde assistir ao vivo aos jogos da Série A neste sábado (20)

Flamengo x Criciúma, Botafogo x Internacional e Palmeiras x Cruzeiro são os três confrontos que abrem a 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (20), a partir das 16h.

No estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo recebe o Criciúma às 16h. O time rubro-negro, que não vence há dois jogos, busca se recuperar na competição para se consolidar no G-4.

Com 17 pontos, o Tigre, que está sem vencer há três partidas, precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

Às 18h30, o Botafogo encara o Internacional no estádio Nilton Santos. Líder do campeonato, o time carioca terá que vencer para não correr o risco de ser ultrapassado pelo Palmeiras e perder o primeiro lugar.

Na 13ª colocação, o Internacional acumula um hiato de três jogos sem vitória, com 19 pontos conquistados.

Encerrando os jogos do sábado (20), o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no Allianz Parque, às 21h. Na vice-liderança, o Porco poderá ocupar o primeiro lugar na tabela caso vença, dependendo também do tropeço do líder Botafogo contra o Internacional.

No sexto lugar, a Raposa busca a vitória para chegar aos 31 pontos e entrar no G-4.

Onde assistir ao vivo aos jogos da Série A?

Flamengo x Criciúma: Transmissão - Premiere

Botafogo x Internacional: Transmissão - Premiere

Palmeiras x Cruzeiro: Transmissão - SporTV e Premiere

