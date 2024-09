Fluminense x Atlético-MG e Botafogo x São Paulo: veja escalações e onde assistir

A- A+

Fluminense x Atlético-MG e Botafogo x São Paulo. Dois jogos envolvendo brasileiros, mas com consequências que rompem a barreira nacional. Mesmo que geograficamente os clubes fiquem apenas no Sudeste do Brasil, o peso dos confrontos desta quarta (18) engloba todo o continente. Afinal, trata-se das quartas de final da Libertadores da América 2024.

Às 19h, no Maracanã, o Fluminense recebe o Atlético de olho no bicampeonato do continente. Mesmo objetivo do Galo. Mais tarde, às 21h30, é a vez do Botafogo encarar o São Paulo, no Engenhão. A noite será agitada no Rio de Janeiro.

“Hulk esmaga”

Ao lado do Cruzeiro, o Fluminense é o clube que mais sofreu gols de Hulk com a camisa do Atlético-MG. Os cariocas já foram vazados sete vezes pelo “herói” alvinegro. "Venho sendo feliz em alguns jogos contra o Fluminense. Espero continuar, tendo a oportunidade de fazer gols e ajudar meus companheiros. É sempre motivante quando a gente joga com equipes do potencial que tem o Fluminense, da qualidade que tem no coletivo e individual”, afirmou o jogador.

Com uma contusão muscular na posterior da coxa direita, Saravia é desfalque no Atlético. Mariano pode ser o substituto. No Fluminense, a expectativa está em torno da volta do atacante argentino Germán Cano, recuperado de lesão.

Quem passar entre Fluminense e Atlético-MG pegará na semifinal o vencedor do confronto entre River Plate/ARG e Colo Colo/CHI. As equipes se enfrentam nesta noite, no Monumental de Santiago.

Outro paulista

Depois de eliminar o Palmeiras, nas oitavas, o Botafogo terá pela frente outro clube paulista no caminho, o São Paulo. Líder da Série A, o Alvinegro quer manter o bom momento também na Libertadores.

Para o confronto, o técnico Artur Jorge deve manter do meio para frente a base que vem atuando nos últimos jogos, com dúvidas apenas nas laterais. Na direita, a briga é entre Vitinho e Mateo Ponte. Na esquerda, entre Marçal e Alex Telles.

No São Paulo, o técnico Luis Zubeldía não descarta fazer uma mudança no ataque. Autor do gol da vitória contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, William Gomes, de 18 anos, pode herdar a vaga de Luciano, formando o trio ofensivo com Wellington Rato e Calleri.

Quem avançar nas quartas entre Botafogo e São Paulo vai pegar o ganhador de Flamengo e Peñarol. O time rubro-negro entra em campo pelo duelo de ida na quinta (19), às 19h, no Maracanã.

Os classificados para as semifinais embolsarão US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões). O vice-campeão leva US$ 7 milhões (R$ 38,3 milhões) e quem ficar com o troféu da Libertadores ganhará US$ 23 milhões (R$ 126,1 milhões).

Onde assistir?

Fluminense x Atlético-MG: Paramount+

Botafogo x São Paulo: Premiere.



Escalações

Botafogo x São Paulo

Provável escalação do Botafogo: John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Barboza e Marçal; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

Provável escalação do São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.

Fluminense x Atlético-MG

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Saravia, Fuchs, Alonso e Guilherme Arana; Battaglia, Alan Franco, Bernard e Scarpa; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Veja também

Seleção Brasileira Mané Garrincha terá novo gramado para confronto entre Brasil e Peru pelas Eliminatórias