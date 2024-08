Fortaleza tem a melhor campanha de um time nordestino após 21 jogos na era dos pontos corridos

A- A+

Além de ser o time com mais chances de ser campeão brasileiro atualmente, o Fortaleza também entrou para a história da competição.

O time de 2024, que está na vice-liderança, tem o maior número de pontos de uma equipe nordestina após 21 jogos de Brasileirão na era dos pontos corridos, segundo os dados do Sofascore.

FIM DE JOGOOOOOOOOOOOOOOOOO NA ARENA CASTELÃO! O FORTALEZA VENCE O CRICIÚMA EM CASA POR 1X0 E DORME NA VICE-LIDERANÇA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!



PRA CIMA, LEÃO!



MOISÉS#FortalezaEC #Brasileirão pic.twitter.com/TGM6mAUVo2 — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) August 10, 2024

Com oito vitórias seguidas e 42 pontos conquistados, o Fortaleza superou o Bahia de 2019, que na época somou 34 pontos nas mesmas 21 rodadas — o Tricolor de Aço terminou o Brasileirão em 11º colocado com 49 pontos. Atualmente, o time cearense está na segunda posição, um ponto atrás do líder Botafogo e uma partida a menos.

Das cinco melhores campanhas de um time nordestino após 21 jogos na era dos pontos corridos, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda aparece em três oportunidades — em 2024, 2023 e 2021.

No ano passado, o Leão do Pici fez o quinto melhor desempenho, com 32 pontos, e em 2021, a equipe, com 33 pontos, ficou na terceira posição.

Times nordestinos com mais pontos conquistados após 21 rodadas

Fortaleza (2024) - 42 pontos

Bahia (2019) - 34 pontos

Fortaleza (2021) - 33 pontos

Vitória (2008) - 33 pontos

Fortaleza (2023) - 32 pontos

Veja também

Olimpíadas EUA buscarão novas instâncias para manter bronze de final vencida por Rebeca em Paris-2024