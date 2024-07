A- A+

FUTEBOL Fórum Paz no Futebol, no Recife, debate sobre violência e racismo no esporte Evento será realizado no dia 12 de julho, no Cais do Sertão

No próximo dia 12 de julho, a Capital pernambucana irá sediar o I Fórum Global Paz no Futebol - Violência e Racismo Dentro e Fora das Quatro Linhas. O evento é gratuito e será realizado no Cais do Sertão, no Bairro do Recife.

O fórum, idealizado pelo executivo Ubirajara Tavares e o jornalista Marcos Lima, tem como objetivo promover o diálogo e construir soluções para mitigar o racismo e a violência no futebol, episódios cada vez mais recorrentes nos dias atuais.

O evento conta, também, com o apoio do presidente da Liga do Nordeste, Constantino Júnior.

Com entrada gratuita, o fórum espera reunir autoridades, jornalistas, gestores de futebol e estudantes para o debate. Os interessados poderão se inscrever clicando aqui.

Confira a programação completa:

1. Como o STJD pode influir na luta pela paz no futebol? Punindo jogadores e clubes com mais severidade? (Dr. Osvaldo Sestário – membro do STJD)



2. Legislação, responsabilidades dos clubes e associações (Andrei Kampff - jornalista)



3. Racismo dentro e fora de campo (Prof. Maurício Murad – sociólogo)



4. A relação Clubes x Imprensa sob o olhar de um ex-árbitro: o que mudou? (Walace Valente – ex-árbitro e conferencista)



5. A Violência no Futebol sob a Ótica da Mulher (Cláudia Molinna – vice-presidente da Associação dos Delegados e Delegadas da Polícia Civil de PE).

