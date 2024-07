A- A+

OLIMPÍADAS 2024 França conquista ouro e acaba com reinado de Fiji no rugby sevens olímpico Anfitriã venceu com autoridade por 28 a 7 e conquistou a primeira medalha de ouro nos Jogos de Paris

A França conquistou sua primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 neste sábado (27) ao derrotar o até então imbatível Fiji na final do rugby sevens, liderada pelo imparável Antoine Dupont.

A seleção local não deu chances a Fiji, atual bicampeão olímpico, e venceu com autoridade por 28 a 7 diante de um lotado Stade de France, em Saint Denis.

Fiji ficou em vantagem com um 'try' de Joseva Talacolo convertido por Iowane Teba, mas a França conseguiu empatar antes do final do primeiro tempo por meio de Jefferson-Lee Joseph.

Mas nos segundos sete minutos de jogo veio o show de Dupont, o emblemático capitão da seleção francesa que mudou para o rugby sevens para realizar o sonho de disputar os Jogos Olímpicos.

France just won the #Paris2024 gold medal in rugby sevens and then did this !!! pic.twitter.com/buXGbTqBMn — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 27, 2024

Dupont, que como já havia acontecido em todo o torneio iniciou as partidas como reserva, levou os franceses à vitória: anotou dois 'tries' e ajudou Aaron Grandidier Nkanang a conseguir um terceiro.

"É sempre mais difícil estar no banco... porque não podemos fazer nada. É mais estressante do que jogar", admitiu Dupont. "Mas isto faz parte de estar numa equipe e o mais importante é a vitória".

Os quatro 'tries' franceses no confronto foram obtidos por Rayan Rebbadj, Paulin Riva (2) e Jean-Pascal Barraque.

Desta forma, a França acabou com a invencibilidade no rugby sevens de Fiji, que havia conquistado os dois ouros anteriores (Rio de Janeiro-2016 e Tóquio-2020) desde que esse esporte passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos.

Mais cedo, a África do Sul conquistou a medalha de bronze ao vencer a Austrália por 26-19.

