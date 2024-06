Com Mbappé como dúvida, França e Holanda se encaram na Eurocopa 2024; confira onde assistir

A- A+

"Alerta de jogão" na Eurocopa 2024. Nesta sexta (21), em Leipzig, às 16h (Brasília), a França encara a Holanda, pelo Grupo D da Eurocopa. Ambas equipes estrearam com vitória na primeira rodada e tentam antecipar classificação ao mata-mata. Na mesma chave, às 13h, a Polônia pega a Áustria, em Berlim. O outro confronto do dia será entre Eslováquia e Ucrânia, às 10h, em Dusseldorf, pelo Grupo E.





Com uma fratura no nariz, o atacante francês Mbappé é dúvida para o confronto. O jogador chegou a participar da reta final do último treinamento, mas pode ser preservado para o terceiro jogo da chave. Kolo Muani e Giroud podem ganhar espaço no time.



Para conter o ímpeto ofensivo da França, a Holanda conta com um quarteto defensivo formado por Dumfries, De Vrij, Van Dijk e Aké. Esse último, inclusive, foi importante também no aspecto ofensivo no jogo passado, contra a Polônia, dando assistência para o gol de Weghorst.



Rodada de quinta



Pelo Grupo C, em Munique, Eslováquia e Sérvia ficaram no 1x1. Mesmo placar em Frankfurt, entre Inglaterra e Dinamarca. Pelo Grupo B, (...)

Onde assistir aos jogos?



Eslováquia x Ucrânia - SporTV

Polônia x Áustria - CazéTV

França x Holanda - CazéTV

