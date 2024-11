Experiente boxeadora francesa será a rival de Beatriz Ferreira na 1ª defesa do título mundial

A francesa Licia Boudersa será a adversária da brasileira Beatriz Ferreira, dia 14 de dezembro, em Montecarlo, Mônaco, na sua primeira defesa do cinturão mundial dos pesos leves, versão Federação Internacional de Boxe (FIB).

Bourdesa, de 32 anos, é experiente e soma 23 vitórias (quatro nocautes), duas derrotas e dois empates. Já Bia, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, está invicta e soma cinco vitórias, com dois nocautes.

"Está chegando a hora de defender meu título mundial da IBF. Tenho dado o meu máximo em cada treino, com foco total nessa luta tão importante", disse a brasileira, de 31 anos, que tem contrato com a Matchroom, empresa de Eddie Hearn, um dos empresários mais importantes do boxe atual.