Gabriel Bortoleto é sexto na corrida sprint do Catar e mantém a liderança da Fórmula 2

A- A+

Futuro piloto da Sauber na Fórmula 1, no próximo ano, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o sexto colocado na corrida sprint do Catar, na pista de Lusail, neste sábado (30), e manteve a liderança do Mundial de Fórmula 2, que será decidida apenas na última etapa, nos Emirados Árabes Unidos.



A diferença entre Bortoleto e Isack Hadjar, seu principal concorrente pelo título -e quarto colocado na sprint-, caiu de 4,5 pontos para 2,5 pontos na classificação, mas foi positiva para o piloto da Invicta, que largou em nono na corrida sprint, enquanto o francês saiu em segundo. Oliver Bearman foi o vencedor da prova.

What a chaotic ending that was



Here's where the points went at the conclusion of it all #F2 #QatarGP pic.twitter.com/fl9loYMGvl — Formula 2 (@Formula2) November 30, 2024





Na 15ª das 23 voltas, Bearman se aproximava de Hadjar e, 0s9 atrás, tinha a possibilidade de abrir as asas traseiras para tentar recuperar a liderança. Vitor Martins e os demais carros que vinham na sequência vinham 6 segundos atrás. Dois giros depois, Crawford ultrapassou Martins e assumiu o terceiro posto, enquanto Bearman colava cada vez mais em Hadjar. Bortoleto foi por fora para cima de Aron e saiu da pista, retornando em seguida.



Também com pneus médios, Martins perdia desempenho e posições. Assim, Bortoleto subiu para o sexto lugar. Faltando quatro voltas para o final, o brasileiro da Invicta passou a atacar Aron em busca do quinto posto. Na ponta, Hadjar se defendia de Bearman.



A três voltas do final, Bearman, com pneus duros, ultrapassou Hadjar e assumiu a liderança. Crawford e Verschoor também aproveitaram a falta de aderência dos pneus do francês e o ultrapassaram. No pelotão de trás, Antonelli e Maini se chocaram e o safety car entrou na pista.



Com safety car, Bearman recebeu a bandeirada em primeiro, seguido por Crawford, Verschoor, Hadjar, Aron e Bortoleto, adiando a definição do título da Fórmula 2 para a última etapa, no próximo final de semana, nos Emirados Árabes Unidos. Richard Verschoor, da MP Motorsport, fez a volta mais rápida, em 1min38s630.



Neste domingo (1º), Gabriel Bortoleto largará na primeira fila, na segunda posição, na corrida principal da etapa do Catar de Fórmula 2, às 9h20 (horário de Brasília). À sua frente, na pole position, alinhará o estoniano Paul Aron, enquanto o principal concorrente do brasileiro pelo título, Isack Hadjar, sairá em nono.

Veja também

TRICOLOR DO ARRUDA Santa Cruz promove "Feirão de Sócios" no Shopping Tacaruna a partir deste domingo (1º)