A- A+

Judô Brasil conquista a prata com Gabriel Falcão e bronze com Nauana no Grand Prix de Zagreb de judô Ambos os judocas tem 21 anos e são promessas do Brasil na modalidade

O Brasil terminou o segundo dia do Grand Prix de Zagreb com duas medalhas na conta. Nauana Silva conquistou o bronze da categoria até 63kg. Já Gabriel Falcão ficou muito próximo de conquistar a primeira de ouro no novo ciclo olímpico, visando Los Angeles-2028, mas acabou ficando com a prata.



Gabriel Falcão, de apenas 21 anos, venceu quatro lutas para chegar à decisão. Ele deixou pelo meio do caminho Edi Sherifovski, da Macedônia do Norte, Kote Kapanadze, da Georgia, e Tom Libert, da França, além Adam Kopecky, da República Checa.



Na final, Falcão encarou o moldávio Victor Sterpu e atacou o adversário em todo o momento, conseguindo inclusive uma imobilização que durou dez segundos. Ele estava na frente do placar, quando cometeu um erro no fim e viu a arbitragem anotar o segundo waza-ari a favor do moldávio, totalizando um ippon.





Destaque também para Nauana Silva, na categoria até 63kg. A brasileira começou vencendo Dilbara Kizi, da Sérvia, nas punições, mas perdeu da mesma maneira para a japonesa Yamaguchi Kirari. Na repescagem, derrotou Gaaetane Deberdt, da França, e levou a medalha de bronze ao passar pela holandesa Geke Van den Berg.

Veja também

Futebol Internacional Vini Jr. e Mbappé marcam de pênalti, e Real Madrid vence Real Sociedad no Espanhol