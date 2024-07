Haas confirma saída de Magnussen no fim da atual temporada da Fórmula 1

A equipe Haas confirmou que não vai renovar o contrato do piloto Kevin Magnussen para a temporada 2025 da Fórmula 1.

O dinamarquês tem vínculo apenas até o fim deste ano. E, aos 31 anos, corre o risco de deixar o grid da categoria na próxima temporada.

O time americano ainda não anunciou o substituto de Magnussen para o ano que vem.

MoneyGram Haas F1 Team can confirm Kevin Magnussen will depart his race seat upon the conclusion of his current contract at the end of the 2024 FIA Formula 1 World Championship.



The team looks forward to working with Kevin for the remainder of the 2024 season in his racing… pic.twitter.com/Yr9jboT1Pb