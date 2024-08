A- A+

Paris-2024 Atacante da Espanha critica Brasil após goleada nas Olimpíadas: "equipe que não joga futebol" Jenni Hermoso, camisa 10 espanhola, desdenhou do estilo de jogo da seleção brasileira

Atuais campeãs do mundo, a Espanha não contava com a goleada sofrida para o Brasil na semifinal das Olimpíadas de Paris. A camisa 10 espanhola, Jenni Hermoso, criticou a atuação brasileira.

"Quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol. Mas, no final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas. Não jogamos nosso futebol. Gostei do nosso segundo tempo, mas era difícil com 4 a 2 para o rival" disse em entrevista à rádio espanhola "Cope".

Hermoso seguiu a declaração destacando que o Brasil jogou de forma reativa contra a Espanha.



"Elas nos estudam, sabem como nos machucar, jogar nas nossas costas. Não gosto desse futebol. Obviamente, ganham minutos, te fazem perder tempo, e para elas, isso valeu. Elas estão na final, e nós vamos pelo bronze", analisou a atacante.

O Brasil dominou por completa as ações da partida e venceu por 4 a 2. A seleção fez quatro gols e teve chance de ampliar o placar nos 90 minutos.

Além do gol contra para abrir o placar, Gabi Portilho, Adriana, e Kerolin foram as artilheiras do Brasil na partida. Paralluelo fez os dos gols da Espanha.

Final do futebol feminino nas Olimpíadas

É PRA JÁ! Quero ver todo mundo usando de wallpaper https://t.co/Eeu4LD7o8y pic.twitter.com/5Zql5goxBp — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 6, 2024

Com a classificação, o Brasil retorna à uma final olimpíca após 16 anos. A seleção brasileira tem a prata garantida e busca obter o primeiro ouro.

A final será contra os Estados Unidos, algoz do Brasil nas finais dos Jogos de Atenas-2004 e Pequim-2008. O confronto acontece neste sábado (10), às 12h (horário de Brasília).



A Espanha volta à campo na sexta-feira (9), às 10h (horário de Brasília), contra a Alemanha na disputa pelo bronze. As espanholas lutam pela medalha inédita no futebol feminino.

Veja também

Futebol Arnaldo prega otimismo em recuperação do Náutico na Série C