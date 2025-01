A- A+

Ação social Instituto Etiene Medeiros recebe 200 crianças para início das atividades de 2025 Alunos do IEM estarão no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, para o começo de mais um ciclo de desenvolvimento integral

O Instituto Etiene Medeiros (IEM) dá início às atividades de 2025, na próxima terça-feira (4), recebendo cerca de 200 crianças para mais um ciclo de desenvolvimento integral, transformando vidas por meio do esporte, da educação e da cultura.

Os alunos estarão participando de aulas, nos turnos da manhã e da tarde, de yoga e meditação, educação e orientação nutricional, desenvolvimento socioemocional, diversidade e natação, entre outras ações.

Todas as atividades são realizadas de forma gratuita, ao longo do ano, no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife (PE).

“É sempre emocionante iniciar um novo ano no Instituto e ver a transformação que cada etapa traz para as crianças e suas famílias. Acreditamos que o esporte, aliado à educação e à cultura, é uma ferramenta poderosa para criar oportunidades e mudar realidades. Estamos animados com o retorno às aulas e com todos os projetos que temos planejados para 2025. Queremos continuar impactando vidas e inspirando cada vez mais crianças a sonhar e realizar”, destacou a nadadora pernambucana Etiene Medeiros, fundadora do IEM.

A volta às aulas é a primeira de muitas atividades programadas para este ano. Em 2025, será realizado novamente o Festival IEM que, em 2024, reuniu mais de 600 crianças e é referência na região.

Haverá, também, mais uma edição do Congresso IEM, lançado em 2023, trazendo debates com grandes nomes do esporte e da pedagogia.

Outro programa de destaque que continuará em 2025 é a Clínica Nado por Tudo, que oferece aperfeiçoamento técnico nos quatro estilos de nado.

Fundado por Etiene, o IEM tem como missão, em suas diferentes atividades, ampliar o acesso ao esporte, à educação e à cultura na infância e adolescência. São ações esportivas e, também, voltadas para áreas como cidadania, cultura e diversidade, contribuindo para a formação de novas gerações mais engajadas socialmente.

Sobre o IEM

O IEM conta com o apoio da Secretaria de Educação e Esportes, Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, Banco Votorantim e B3, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e do Governo Federal.

O Instituto une educação e esporte como ferramentas de transformação social. As atividades são realizadas no Centro Esportivo Santos Dumont de terça a sexta-feira.

O IEM busca proporcionar desenvolvimento integral às crianças e jovens que participam do projeto, com foco na natação e no combate às desigualdades de raça, classe e gênero.

Os alunos fazem parte da rede pública de ensino do Estado de Pernambuco e precisam participar de até 75% das atividades mensais do IEM para garantirem permanência no projeto.

Etiene Medeiros

Primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um Mundial de Natação, Etiene está entre as melhores do mundo nos 50 metros costas há seis anos. Antes do título em 2017, em Budapeste (HUN), foi quarta colocada no Mundial em Barcelona 2013 e bronze em Kazan 2015.

Ela também é bicampeã do mundo em piscina curta (Doha/2014, quando bateu o recorde mundial, e Windsor/2016), além da vitória no revezamento medley misto em 2014. Em 2019, acrescentou mais uma medalha em Mundiais, a prata nos 50 m costas.

Única brasileira bicampeã pan-americana de natação - ganhou ouro nos 100 m costas em Toronto, em 2015, e nos 50 m livre em Lima, em 2019 -, Etiene soma nove medalhas no Pan, sendo quatro no Canadá e cinco no Peru.



