UEFA define playoffs da Liga dos Campeões; City x Real Madrid se enfrentam pelo quarto ano seguido

A UEFA sorteou, na manhã desta sexta-feira (31), os confrontos dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa.

Dentre os duelos, o destaque ficou para o confronto entre Manchester City x Real Madrid, que se encontram no torneio pelo quarto ano seguido.

Além do duelo badalado, outros sete confrontos também foram definidos. Confira os jogos.

Celtic x Bayern de Munique*

Mônaco x Benfica*

Brest x PSG*

Brugge x Atalanta*

Sporting x Borussia Dortmund*

Feyenoord x Milan*

Juventus x PSV*

City x Real Madrid*

*Decidem o jogo em casa

Os jogos de ida do playoffs acontecem nos dias 11 e 12 de fevereiro, enquanto a volta será decidida nos dias 18 e 19 do mesmo mês.

Os vencedores dos playoffs se classificam para as oitavas de final. Nesta próxima fase, haverá um sorteio para definir o chaveamento até a final do torneio.

Who will make it all the way to Munich? #UCL pic.twitter.com/YsHv6Cqp9C