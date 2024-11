A- A+

Liga dos Campeões Inter de Milão x Arsenal: veja onde assistir esse e a os outros jogos da Champions desta quarta (6) Melhores defesas do campeonato se enfrentarão no Giuseppe Meazza, às 17h (horário de Brasília)

Após um dia de jogos movimentados nesta terça-feira (6), a Liga dos Campeões dá continuidade à quarta rodada nesta quarta-feira (6). Nove jogos animam a tarde de Champions, com destaques para Inter de Milão x Arsenal, que se enfrentam no Giuseppe Meazza, às 17h (horário de Brasília).

No mesmo horário, também se enfrentam PSG x Atlético de Madrid, Bayern de Munique x Benfica, Estrela Vermelha x Barcelona, Stuttgart x Atalanta, Feyenoord x RB Salzburg e Sparta Praga x Brest.

Mais cedo, às 14h45 (horário de Brasília), é a vez de Club Brugge x Aston Villa e Shakhtar Donetsk x Young Boys.

Inter de Milão x Arsenal

Em um dos confrontos mais equilibrados do dia, Inter de Milão (8ª) e Arsenal (9ª) fazem um confronto direto na briga por vaga nas oitavas de final da Liga. Ambos têm sete pontos na tabela de classificação, porém os Nerazzurri levam vantagem pelo saldo de gols: 5 a 3.

O duelo, aliás, põe frente a frente as melhores defesas do torneio. Em três jogos disputados, nem a Inter e nem o Arsenal levaram gols.

Para a partida, a Inter promete vir com força máxima. Os italianos depositam suas esperanças de gol em Lautaro Martínez, eleito o sétimo melhor jogador do mundo na última Bola de Ouro.

Os Gunners, por outro lado, não contarão com Declan Rice, que sentiu um desconforto físico na última rodada do Campeonato Inglês. Porém, além do bom ataque formado Saka, Gabriel Martinelli e Havertz, o técnico Mikel Arteta contará com o retorno do meia Martin Odegaard.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Pavard, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Taremi e Dimarco; Lautaro Martinez. Técnico: Simone Inzaghi.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Merino, Partey e Rice; Saka, Havertz e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Onde assistir: TNT Sports (TV fechada) e MAX (Streaming).

Outros jogos

14h45 - Club Brugge x Aston Villa (Space e MAX)

14h45 - Shakhtar Donetsk x Young Boys (TNT Sports e MAX)

17h - PSG x Atlético de Madrid (MAX)

17h - Bayern de Munique x Benfica (Space e MAX)

17h - Estrela Vermelha x Barcelona (MAX)

17h - Stuttgart x Atalanta (MAX)

17h - Feyenoord x RB Salzburg (MAX)

17h - Sparta Praga x Brest (MAX)



Veja também

Sport Sport x Chapecoense: com promoção, Leão inicia venda de ingressos nesta quarta (6)