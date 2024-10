Inundações na Espanha: Valência pede adiamento de jogo da Copa do Rei por caos provocado pela água

A- A+

O Valência solicitou à federação espanhola o adiamento do jogo da Taça do Rei contra o Parla, que está marcado para esta quarta-feira à noite pela Copa do Rei. A Espanha foi atingida por inundações na última terça-feira e ao menos 51 pessoas morreram.

Vários corpos foram localizados pelo serviço de emergência do país, depois que chuvas torrenciais provocaram as enchentes, informou o chefe do governo regional. A depressão DANA atingiu a província de Valência, no leste, e as ligações rodoviárias e a Proteção Civil enviou SMS para os cidadãos, pedindo-lhes que evitem viajar até lá.

Segundo o jornal português A Bola, a equipe deveria viajar para Madrid de trem na manhã desta quarta-feira (30), e, apesar de terem sido exploradas outras opções, o clube decidiu que o mais lógico seria pedir um adiamento.

"O clube considera que esta é a medida mais conveniente devido às graves consequências da #DANA que estamos a viver na província de Valência, às recomendações para evitar viajar e aos cortes de comunicação com Madrid", pediu o clube.

Um dos primeiros jogadores de futebol a mostrar o seu apoio e condolências aos afetados pela DANA foi Vinicius Júnior. O atacante do Real Madrid publicou uma mensagem de incentivo na sua conta oficial do X: “Muito incentivo a todos”.

