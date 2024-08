A- A+

Regulamento Família de Izquierdo receberá salário do jogador pelos próximos oito anos Presidente do Nacional confirmou que a Associação Uruguaia de Futebol pagará integralmente o salário do defensor aos seus familiares

A família do zagueiro Izquierdo, que faleceu na última terça-feira (27), em virtude a uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca sofrida na partida contra o São Paulo pela Libertadores, não ficará desamparada.

Segundo o presidente do Nacional, do Uruguai, a Federação de futebol do país pagará o salário do atleta até 2032.

Em entrevista concedida após o velório de Juan Izquierdo, o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, confirmou que a família do defensor seguirá recebendo o salário integral do atleta pelos próximos oito anos. O acordo já está previsto no regulamento da Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

"Está escrito no estatuto que tem a Associação Uruguaia de Futebol (AUF). Uma parte importante do que se paga e recebe, neste caso a viúva e seus filhos, é pago pela AUF de acordo com o convênio e regulamento vigente", disse Balbi em contato com a imprensa na última quinta-feira (29).

Izquierdo deixou a esposa Selena, e dois filhos, uma menina de dois anos e um menino recém-nascido. A chegada do filho, inclusive, foi motivo de comemoração na família há cerca de duas semanas. Recentemente, sua mulher postou, nas redes sociais, uma carta emocionante de despedida para o jogador de 27 anos.

O que aconteceu com Juan Izquierdo?

O jogador deu entrada no Hospital Albert Einstein na noite da quinta-feira, dia 22 de agosto, após sofrer uuma arritmiacardíaca durante o jogo entre São Paulo e Nacional-URU, pela Libertadores.

Izquierdo foi rapidamente atendido pela equipe médica no MorumBIS e foi conduzido prontamente ao hospital. Segundo o comunicado, o atleta de 27 anos deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado.

Desde então, Izquierdo permaneceu no CTI do Albert Einstein, sedado e em ventilação mecânica e sob cuidados neurológicos.

No domingo, dia 25 de agosto, o hospital divulgou que o jogador uruguaio teve piora em seu estado de saúde, citando uma “progressão do comprometimento cerebral” e “aumento de pressão intracraniana”.

Ele faleceu na noite da última terça-feira e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou a causa da morte em um boletim médico: morte encefálica.

