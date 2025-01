A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Jaguar x Decisão: veja horário e onde assistir ao vivo ao duelo no Pernambucano Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), na Arena de Pernambuco

Jaguar e Decisão se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 16h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no complemento da terceira rodada do Campeonato Pernambucano 2025.

A partida, originalmente marcada para o último sábado (18), foi adiada devido a um evento religioso realizado na Arena.

Com apenas um ponto conquistado até o momento, o time de Jaboatão dos Guararapes, que estreia na elite do Estadual nesta temporada, ocupa a 8ª colocação. O Jaguar empatou sem gols na estreia contra o Central, no Lacerdão, e foi derrotado por 3x2 pelo Náutico, nos Aflitos.

O Decisão, uma posição acima, soma dois empates: 1x1 contra o Santa Cruz, em Sertânia, e 1x1 contra o Sport, na Ilha do Retiro.

As equipes se enfrentaram na final da Série A2 do ano passado, quando o Jaguar venceu por 1x0 nos Aflitos, garantindo o título.

Onde assistir Jaguar x Decisão?

O confronto entre Jaguar e Decisão terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da TV FPF.

Ficha técnica

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Paulo Belence

Assistentes: Michel Ferreira e Ítalo Fernando

Transmissão: TV FPF

Veja também