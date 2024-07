Jogador da seleção japonesa de futebol é detido por assédio sexual

A- A+

O jogador de futebol japonês Kaishu Sano - recente contratação do Mainz alemão - foi detido por uma suposta agressão sexual a uma mulher em um hotel, informou a imprensa local na quarta-feira.

O meia e dois amigos teriam agredido sexualmente a mulher no domingo em um hotel de Tóquio, segundo a televisão japonesa NHK e outros meios de comunicação, que citam fontes policiais não identificadas.

Depois de atender uma chamada da mulher imediatamente após a suposta agressão, a polícia deteve os três homens perto do hotel, de acordo com os meios de comunicação.





A polícia japonesa não comentou o caso após uma consulta da AFP.

Sano, que já foi convocado para a seleção japonesa, foi contratado semanas atrás pelo clube alemão Mainz. Atualmente, joga pelo Kashima Antlers.

O japonês Junya Ito, do clube francês Reims, abandonou a Copa Asiática no Catar em fevereiro depois de a polícia japonesa afirmar que ele estava sendo investigado por uma agressão sexual no ano passado em Osaka.

Ito negou a acusação e processou seus acusadores por 200 milhões de ienes (1,3 milhões de dólares) por danos.

