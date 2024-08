A- A+

VIOLÊNCIA Jogador é esfaqueado por rival na saída de campo em partida de liga regional da Argentina Lance aconteceu no jogo entre Defensores de Alto Verde e Santa Fe Fútbol, aos 26 minutos do segundo tempo

Uma partida de uma liga regional de futebol da Argentina quase terminou em tragédia no último sábado. No jogo entre Defensores de Alto Verde e Santa Fe Fútbol, um jogador foi esfaqueado por um rival quando deixava o campo no segundo tempo.



A vítima foi socorrida no local e levou três pontos próximo da região da orelha.

Segundo o jornal argentino Olé, a partida acontecia normalmente até os 26 minutos do segundo tempo, quando Jesús Paiva, jogador do Santa Fé, foi expulso quando seu time que vencia por 2 a 0.

Na saída de campo, ele foi surpreendido por um atleta reserva da equipe adversária, que o atacou com uma faca.

Após o ocorrido, a briga se espalhou e chegou até as arquibancadas, onde familiares e amigos dos dois times começaram a brigar entre si.



Devido aos acontecimentos, o árbitro decidiu suspender a partida porque a segurança não estava garantida para nenhuma das pessoas que estavam no local.

— O clima já estava quente. Durante o jogo eles gritaram com a gente sobre tudo até que veio a expulsão. Eu saio e de repente sinto uma facada pelas costas e começo a perder sangue. Mais um centímetro e isso me mata — declarou o atleta do Santa Fé, para a mídia local.

O atleta ferido foi prontamente assistido pelos médicos locais e saiu de campo apenas com cortes significativos na orelha. Porém, mesmo tendo identificado o agressor, ele não quis prestar queixa.



Até o momento, a LSF (Liga Santa Fe) não se pronunciou sobre o assunto, mas, ao publicar o resumo da rodada 28, esclareceu que a partida foi suspensa antes do final do segundo tempo.

Veja também

Náutico Náutico anuncia saídas de Betão, Léo Franco e Rodolpho Moreira do departamento de futebol