natação Jogos Paralímpicos: Wendell Belarmino conquista medalha de prata nos 50m livre da natação O paratleta disputou na classe S11, para pessoas com visão muito baixa ou ausência de visão, e chegou à quarta medalha da carreira em Paralimpíadas

O nadador brasileiro Wendell Belarmino conquistou a prata nos Jogos Paralímpicos de Paris. Ele disputou a prova dos 50m livre da classe S11, para atletas com visão muito baixa ou ausência de visão. Com isso, ele chegou a quatro medalhas em Paralimpíadas, após ter levado três pódios em Tóquio-2020.

Wendell terminou a prova com a marca de 26s11, empatado com o chinês Dongdong Hua na segunda colocação. O campeão foi o japonês Keiichi Kimura, que fez a bateria em 25s98 para levar o ouro. Outro brasileiro na prova, Matheus Rheine terminou em oitavo lugar com 25s98.

Na decisão dos 100m costas S12, Douglas Matera ficou em quinto lugar. Ele marcou 1min03s74, e finalizou a 2s22 do ucraniano Yaroslav Denysenko, que garantiu o bronze. A medalha de ouro foi para o britânico Stephen Clegg, que estabeleceu um novo recorde mundial (59s02). O azeri Raman Salei fez a prova em 1min0s67, e levou a prata.

