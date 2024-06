Jornal espanhol lista jogadores que "desapareceram", e brasileiros são maioria; veja quem são

A- A+

Muitos jogadores que fazem uma temporada (um pouco mais ou um pouco menos que isso) de destaque no futebol acabam não conseguindo render o esperado após uma transferência de clube ou uma lesão, por exemplo.



O jornal As, da Espanha — onde muitos brasileiros costumam brilhar —, listou 13 jogadores que acabaram caindo bastante de rendimento nos últimos meses/anos e desaparecendo "de um dia para o outro", com o Brasil sendo o país com o maior número de representantes (seis ao todo).

Além deles, a publicação cita nomes de atletas não tão conhecidos no Brasil, mas que foram promessas em outros momentos do futebol europeu.





Quem não se lembra, por exemplo, do atacante Éder, que marcou o gol que deu o inédito título da Eurocopa a Portugal, em 2016? Citado pelo As, o jogador está sem time desde o início de 2022, quando se despediu do Al-Raed, da Arábia Saudita.

A publicação também lembra de dois jogadores que brilharam em Copas do Mundo, mas não conseguiram seguir com as boas atuações por seus clubes. Denis Cheryshev, destaque da Rússia que sediava o mundial de 2018, foi revelado nas categorias de base do Real Madrid, clube pelo qual acabou não se firmando, antes de rodar por times de menor expressão, até chegar ao Venezia, da segunda divisão italiana.

Outro foi Adel Taarabt, destaque da surpreendente campanha marroquina na Copa do Catar (com o país fazendo a melhor campanha na história de um africano, com o quarto lugar). Depois de rodar por clubes ingleses e não conseguir se firmar, ele defende atualmente o Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.





Cheryshev foi revelado nas categorias de base do Real Madrid, clube pelo qual não se firmou, até rodar por times de menor expressão — Foto: Reprodução

Outros nomes também citados foram Hatem Ben Arfa, Dmytro Chyhrynskyi, Jeffrén Suárez e Ilaix Moriba (esses últimos três ex-Barcelona). Veja abaixo o que o As disse sobre os seis nomes de brasileiros na lista.

Reinier



Contratado pelo Real Madrid, Reinier nem chegou a defender o clube e está no terceiro empréstimo — Foto: Reprodução

“Trinta milhões de euros foram pagos pelo Real Madrid ao Flamengo na temporada 2019-20 para assinar com a promessa (na época) de Brasília. No clube branco, nunca conseguiu encontrar lugar porque esteve emprestado a várias equipes: Borussia Dortmund, Girona FC e o último deles Frosinone.”

Paulinho



Outro que defendeu o Barcelona, Paulinho está sem clube desde que deixou o Corinthians — Foto: Reprodução

“Em 14 de agosto de 2017, assinou pelo Barcelona por 40 milhões de euros. Depois de vestir a camisa blaugrana, jogou pelo Guangzhou FC, Al-Ahli e Corinthians. Atualmente ele está em busca de uma nova equipe.”

Lucas Silva



Após breve passagem pela Europa, com pouco sucesso, Lucas Silva retornou ao futebol brasileiro — Foto: Reprodução

“O brasileiro, que ingressou no Real Madrid no mercado de inverno de 2015, mal teve participação na equipe branca. Atualmente defende as cores do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.”

Alexandre Pato



Sem clube após deixar o São Paulo, Pato chegou a ter boas atuações pelo Milan — Foto: Reprodução

“O atacante nascido em Pato Branco atualmente está sem time, mas na sua época foi uma das maiores promessas do Brasil. Na temporada 2007-08, o Milan pagou ao Internacional quase vinte e cinco milhões para contratá-lo.”

Oscar



Ex-jogador do Chelsea, Oscar atualmente joga na China — Foto: Reprodução

“Oscar dos Santos Emboaba Júnior era na época um dos jogadores mais promissores do Brasil. O Chelsea pagou mais de trinta milhões de euros ao São Paulo para contratá-lo na temporada 2009-10. Atualmente joga pelo Shanghai Port na Superliga Chinesa.”

Malcolm



Malcom teve rápida passagem pelo Barcelona; atualmente joga no Al-Hilal — Foto Reprodução

“O brasileiro está atualmente no Al-Hilal, da Saudi Pro League. Conhecido na Espanha pela passagem pelo Barcelona, que pagou ao Bordeaux mais de quarenta milhões de euros para o contratar.”

