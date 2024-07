A- A+

Olimpíadas Brasil vence no badminton feminino; Galinski é eliminado no mountain bike Juliana Vieira venceu Sin Yan Happy Lo por 2 sets a 0 (21x19 e 21x14) na estreia dos Jogos de Paris 2024

A brasileira Juliana Vieira estreou com vitória no badminton feminino. Nesta segunda (29), a atleta venceu Sin Yan Happy Lo, de Hong Kong, por 2 sets a 0 (21x19 e 21x14) nos Jogos de Paris 2024.

Juliana tinha perdido na estreia para a tailandesa Supanida Katethong. Porém, ao vencer nesta manhã a atleta de Hong Kong, a brasileira se tornou a primeira do país a triunfar na modalidade.

Para se classificar ao mata-mata, a brasileira precisa torcer por uma vitória de Lo Sin em cima da tailandesa Supania Katethong, em disputa que ocorre na terça (30).

Ciclismo

O brasileiro Ulan Galinski ficou em 21º lugar no Cross Country de ciclismo mountain bike masculino. O ouro foi do britânico Thomas Pidcock, seguido do francês Victor Koretzky, que ficou com a prata, e do sul-africano Alan Hatherly, dono do bronze.



O Brasil também foi eliminado no rugby de sete, com derrota por 39x12 para o Japão.

