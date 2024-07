Kane admite "coração partido" com vice da Eurocopa, mas pede para Inglaterra "voltar a lutar"

Capitão da seleção inglesa, Harry Kane amargou mais uma decepção neste domingo (14), ao cair pela segunda edição seguida na decisão. Depois e perder em Wembley há três anos diante da Itália, nos pênaltis, viu a esquadra nacional sofreu um gol na reta final, em Berlim, e ser superada pela Espanha, por 2 a 1.

Depois de deixar o Estádio Olímpico em silêncio, ele usou as redes sociais para mandar uma mensagem à torcida.



"De coração partido, não conseguimos alcançar o que trabalhamos tanto. Foi um torneio longo e difícil e estou muito orgulhoso dos meninos e da equipe por terem chegado à final", iniciou seu texto o artilheiro, que continua sem conquistas na carreira.

Heartbroken we couldn't achieve what we worked so hard to. It was a long tough tournament and I'm so proud of the boys and staff for getting to the final. Ultimately we fell short of our target and will have to live with that but as we always do we will pick ourselves up, dust pic.twitter.com/XHI54WejmF