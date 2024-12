Liverpool encerra 2024 como líder da Premier League sob comando de Arne Slot

A- A+

O Liverpool fechará o ano como líder da Premier League e da Liga dos Campeões, agora sob a direção do técnico Arne Slot, que sucedeu Jürgen Klopp. O time visita o West Ham neste domingo (29), pela 19ª rodada do campeonato inglês, com seis pontos de vantagem sobre o Arsenal, o segundo colocado.

O anúncio da despedida de Klopp, feito em janeiro, deixou dúvidas sobre o futuro dos 'Reds'. No entanto, Slot trouxe frescor tático e competitividade a um elenco quase inalterado, conquistando 22 vitórias em 26 partidas. Jogadores como Mohamed Salah, com 19 gols e 15 assistências na temporada, têm se destacado, enquanto nomes como Ryan Gravenberch encontraram seu espaço sob o novo comando.

A regularidade do Liverpool contrasta com a instabilidade de seus principais rivais. Enquanto o Manchester City vive uma temporada atípica na 7ª posição, United e Chelsea passam por mudanças, e o Arsenal busca estabilidade na vice-liderança.

Além do confronto entre Liverpool e West Ham, outros destaques da rodada incluem o Manchester City enfrentando o Leicester fora de casa e o Nottingham Forest, único time a vencer o Liverpool até agora, jogando contra o Everton. A briga pelo topo promete seguir intensa em 2025, com o Arsenal enfrentando o Brentford no início do ano.

