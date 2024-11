Lucas Lima vira líder de assistências na Série B

A- A+

Parte dos méritos do Sport em estar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro passa pelos pés do meia Lucas Lima. O jogador é o líder de assistências da competição, com oito passes a gol. Participação importante que o atleta tenta manter para fazer o Leão permanecer vivo no sonho do acesso à Série A.

“Estou feliz pelo meu momento. O meia sempre gosta de dar assistências e comigo não é diferente. Isso é fruto do trabalho e da confiança dos meus companheiros. Sei que as estatísticas no final não vão valer muito se a gente não conseguir o objetivo, mas espero contribuir com mais assistências”, declarou.

Próximo desafio

Lucas Lima pode continuar como “garçom” do Sport no duelo do domingo (10), perante a Chapecoense, na Ilha do Retiro. O Leão está em quarto, com 59 pontos, e pode se aproximar do acesso em caso de triunfo.

“Será uma final, o jogo das nossas vidas. A equipe deles também luta por algo no campeonato. Diante da nossa torcida e, com muita humildade, vamos dar a vida. A expectativa é boa e a confiança no grupo é excelente. Mesmo quando estávamos com mais margem, a nossa humildade era a mesma. Em nenhum momento a gente achou que já tinha subido. Sabíamos que teríamos dificuldade. A Série B é assim e precisamos do apoio da nossa torcida, que já vem nos ajudando nos momentos bons e nos mais difíceis”, frisou.

Veja também

Futebol Livre de lesão, Barletta deve reforçar Sport diante da Chapecoense