A- A+

Futebol Luiz Paulo ressalta primeiro contato dos alvirrubros com o técnico Marquinhos Santos Grupo se reapresentou na semana passada e tem iniciado os trabalhos com bola para a temporada 2025

Os primeiros dias de trabalho no Náutico para a temporada 2025 estão servindo, além das análises físicas e médicas, para os atletas terem o primeiro contato com o técnico Marquinhos Santos. Remanescente do grupo de 2024, o lateral-esquerdo Luiz Paulo contou como tem sido a adaptação do elenco ao novo comandante.

“O primeiro contato foi bom. Já conhecia o trabalho do professor Marquinhos. Só tenho coisas boas a falar. Isso vai dar todo suporte para a sequência do ano. Os treinos estão sendo bem intensos. Trabalhamos com intensidade alta para chegar 100% nos campeonatos”, afirmou o lateral.

O Náutico dividiu a reapresentação em três partes. A primeira ocorreu no dia 20 de novembro, com a presença de 14 atletas, juntando alguns remanescentes da temporada anterior com alguns reforços. A segunda será dia 30, com a chegada de mais contratados e a participação dos jogadores do sub-20. A última ocorrerá no dia 16 de dezembro, com as peças que estavam jogando a Série B e nomes que estavam por empréstimo na Segundona, casos de Marco Antônio (CRB) e Sousa (Amazonas).

“Quem vem de Série B também precisa de descanso, mas é importante depois ter essa integração quando todos estiverem juntos, se conhecendo melhor. Os remanescentes já se conhecem um pouco e esperamos os novos para fazermos um bom trabalho. Não vejo a hora de ter o grupo completo”, apontou.

Veja também

Preparação Santa Cruz: preparador físico avalia desenvolvimento do elenco na pré-temporada