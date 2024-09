A- A+

Premier League Manchester United x Tottenham: saiba onde assistir e confira escalações Partida acontece neste domingo (29), às 12h30, no Old Trafford

Manchester United e Tottenham realizam um confronto de duas equipes que estão no meio de tabela. O tradicional duelo na Premier League acontece neste domingo (29), às 12h30, no Old Trafford, em Manchester.

O Manchester começa mais uma temporada muito pressionado e com uma cobrança alta por resultados. Na atual versão da Premier, os Reds Devils venceram dois confrontos, perderam outros dois e empatou um. Além dessa irregularidade, o United também tropeçou na estreia da Europa League, quando deixou a vitória escapar diante do Twente-HOL.

Pelo outro lado, o Tottenham tem uma campanha muito parecida, também com duas vitórias, duas derrotas e um empate. A diferença é que o time londrino venceu seu duelo na Europa League, fez um 3 x 0 tranquilo diante do Qarabag-AZE.

Como já dito, os times estão matematicamente empatados com sete pontos. A diferença fica no saldo de gols, onde os Spurs tem a vantagem. O Tottenham é o atual décimo colocado e o United vem logo atrás.

Manchester United x Tottenham - saiba onde assistir

Transmissão: ESPN/Disney+

Horário: 12h30

Local: Old Trafford (Manchester/Inglaterra)

Data: 29/09

Manchester United x Tottenham - prováveis escalações

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez e Diego Dalot; Eriksen, Mainoo, Diallo, Bruno Fernandes e Rashford; Zirkzee. Treinador: Erik Ten Hag

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Cuti Romero, Van De Ven e Udogie; Kulusevski, Bissouma e Maddison; Johnson, Son e Solanke. Treinador: Ange Postecoglou

Veja também

Caso Vini Jr. La Liga pede prisão de promotores de campanha de ódio contra Vini Jr.